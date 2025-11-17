Las tapas peruanas encantan en España: festival gastronómico salta a las calles de Madrid

En un recorrido por los barrios más representativos de Madrid, un equipo de Panorama comprobó que las tapas peruanas vienen causando sensación entre los comensales españoles. Platos tradicionales servidos en pequeñas porciones —como el ceviche o el seco de ternero— se han convertido en una tendencia gastronómica que está conquistando incluso a los paladares más exigentes.

En el barrio Pío Baroja se ubica el restaurante Lima Limón. Este local, especializado en cocina peruana, ofrece una variedad de tapas elaboradas a partir de platos conocidos. Los clientes no solo disfrutan de propuestas innovadoras, sino que además las acompañan con el infaltable pisco sour, que se ha convertido en la bebida predilecta para complementar estas degustaciones.

En el distrito de Chamartín, al norte de la capital, otro restaurante de comida peruana también deja huella. Se trata de “Huacatay”, cuya dueña, Alejandra Changano, destaca que la sazón peruana continúa ganando terreno en España. Además del ceviche, uno de los platos más solicitados es el tiradito, que se ha posicionado como una tapa estrella por su frescura y sabor.

CON SABOR PERUANO

La expansión de la gastronomía peruana en Madrid viene acompañada de cifras contundentes. Según el cónsul general de Perú en la capital española, Luis Arribasplata, actualmente existen más de 300 restaurantes peruanos operando en la ciudad. Una muestra clara de que el Perú no solo exporta cultura y tradición, sino también una cocina que sigue consolidándose como una de las mejores del mundo.