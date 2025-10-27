La costa más bella de Europa en Panorama: torero peruano Andrés Roca Rey vuelve al lugar donde empezó

Panorama viajó hasta el sur de Francia para registrar el regreso triunfal de Andrés Roca Rey, considerado el torero peruano más destacado de los últimos tiempos. Desde la majestuosa costa de Marsella, el equipo periodístico mostró la emoción y el orgullo nacional al ver a un compatriota brillar en una de las plazas más importantes de Europa.

El coliseo de Nimes fue el escenario donde Roca Rey celebró sus 10 años de trayectoria artística. Ante cientos de asistentes, el limeño volvió a enfundarse el traje de luces y demostró por qué es una de las figuras más reconocidas del toreo mundial. La periodista Carla Muschi fue testigo del evento que conmemoró la década de éxitos del matador peruano, en medio de la tradicional fiesta de la vendimia francesa.

Durante su presentación, Roca Rey revivió los momentos más significativos de su carrera, recordando sus inicios en esa misma región de Francia, donde dio sus primeros pasos como torero profesional. Su actuación fue recibida con ovaciones y muestras de admiración por parte del público europeo, que sigue de cerca su evolución en el ruedo.

REGRESA AL PERÚ

Tras esta emotiva presentación, Andrés Roca Rey anunció su esperado regreso al Perú. El diestro se presentará el próximo domingo 2 de noviembre en la Plaza de Acho, donde promete brindar un espectáculo de primer nivel para cerrar con broche de oro su décimo aniversario en la tauromaquia.