Los secretos alrededor del “Monstruo”: policía se pone cara a cara con el capo de la extorsión

Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, rompió su silencio tras ser capturado en Paraguay y se enfrentó cara a cara con la policía. Durante su interrogatorio reconoció que, desde su guarida en San Lorenzo, seguía los reportajes de Panorama que revelaban sus extorsiones y crímenes en Lima Norte. Aunque negó participación en varios asesinatos y secuestros, admitió haber enviado videos en los que se burlaba de la policía peruana desde su refugio en Luque.

El cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte” confesó que teme por su vida, pues asegura que sus enemigos en el Perú intentarán asesinarlo cuando sea extraditado. Según sus declaraciones, siempre recibió información desde dentro de la propia Policía peruana, lo que lo habría protegido en más de una ocasión. “No soy una persona santa, pero tampoco soy partícipe de los demás secuestros en Perú”, dijo al deslindar responsabilidad en los crímenes más mediáticos.

Moreno también señaló directamente a dos rivales: “El Jorobado” y Miguel Marín, a quienes acusó de tener “arreglos con toda la policía” y de utilizar su nombre para cometer delitos. Aseguró que estos personajes no solo manejan redes criminales, sino que también gozan de influencia dentro de las fuerzas del orden, lo que —según él— le ha generado un entorno adverso y peligroso.

TEME POR SU VIDA

Finalmente, Moreno justificó sus dos años en Paraguay como una huida motivada por razones de seguridad. Negó tener vínculos con redes de sicariato o haber recibido protección de las autoridades paraguayas, asegurando que su vida era precaria y sin lujos. Ahora permanece bajo prisión preventiva en un penal de máxima seguridad, mientras avanza el proceso de extradición que lo devolverá al Perú para enfrentar a la justicia.