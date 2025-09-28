La guarida del “Monstruo” en Paraguay: así era la vida de Erick Moreno Hernández antes de su captura

Un equipo periodístico de Panorama accedió a imágenes exclusivas de la vivienda en la que Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, permaneció oculto en Paraguay hasta su captura. Se trataba de una casa humilde en las afueras de la ciudad de San Lorenzo, alquilada apenas cinco días antes a través de una mujer que sería su pareja sentimental.

El contraste con su vida anterior era evidente. El cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte”, acostumbrado a costosos whiskys y reuniones suntuosas, ahora apenas tenía un vaso de plástico con un poco de cerveza. En el lugar no había ropero y las comodidades eran mínimas. Según los reportes policiales, Moreno pasaba sus días frente a un pequeño televisor, intentando pasar inadvertido.

La noche del miércoles, agentes de inteligencia paraguayos irrumpieron en el inmueble y lo capturaron mientras vestía un polo blanco y un short, soportando los 32 grados centígrados de San Lorenzo. Su aspecto también había cambiado: el cabello crecido le cubría parte del rostro, un intento de disfrazar su identidad.

Tras la detención, la Policía realizó una requisa en toda la vivienda para hallar objetos que lo vinculen con las actividades ilícitas que se le imputan. El Poder Judicial paraguayo ordenó prisión preventiva, y el cabecilla fue trasladado a un penal de máxima seguridad mientras se gestionan los trámites de su extradición al Perú.

RESPONDERÁ A LA JUSTICIA

Moreno Hernández, considerado uno de los delincuentes más buscados del país, es señalado como líder de una organización criminal dedicada al sicariato, extorsión y tráfico de drogas en Lima Norte. Su captura en Paraguay abre paso a un proceso clave para que responda ante la justicia peruana por los graves delitos que se le atribuyen.