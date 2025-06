El peruano más admirado en España: Andrés Roca Rey promete volver al Perú

Desde Madrid, España, Panorama fue testigo de una emotiva celebración por los 10 años de carrera del torero peruano Andrés Roca Rey, considerado una de las figuras más admiradas del país ibérico. La ceremonia, de carácter privado, se realizó en el exclusivo barrio de Nueva España y reunió a celebridades y destacadas personalidades.

Durante el evento, Roca Rey sorprendió a los asistentes con un anuncio que emocionó a sus seguidores peruanos: su deseo de volver al Perú para protagonizar una corrida especial con seis toros en la histórica Plaza de Acho. “Estoy enamorado de mi país. Me gusta regresar, me gusta torear en Acho y también ir al interior, donde me abrieron las puertas cuando nadie me contrataba”, expresó el torero en entrevista con Carla Muschi.

La promesa de Roca Rey fue celebrada por sus familiares y amigos presentes, quienes destacaron no solo su disciplina y talento en el ruedo, sino también su humildad y afecto por sus raíces. El torero señaló que volver a Acho representa para él una conexión profunda con el inicio de su carrera y con el público que siempre lo apoyó.

¿CUÁNDO VOLVERÁ A PERÚ?

La Plaza de Acho, considerada la más antigua de América Latina, será el escenario ideal para este esperado reencuentro entre Andrés Roca Rey y su ciudad natal, Lima. “Es de los momentos en que mejor me encuentro toreando y no pienso en el retiro”, afirmó el peruano, dejando abierta la expectativa sobre cuándo se concretará este esperado regreso a nuestro país ante su público.