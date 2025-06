Donald Trump rompe con Elon Musk: el hombre más poderoso versus el hombre más rico del mundo

La relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el magnate tecnológico Elon Musk, alguna vez una alianza clave durante la campaña de 2024, se ha desmoronado en un enfrentamiento público que enfrenta al poder político contra la influencia económica. Las tensiones surgieron por desacuerdos sobre políticas fiscales y el rol de Musk en el gobierno, tras su breve paso por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). "Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si seguirá así. Me sorprendió", declaró Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca el 5 de junio de 2025, dejando entrever su frustración ante las críticas del empresario.

El choque se intensificó en redes sociales, donde Musk no dudó en arremeter contra el presupuesto propuesto por Trump. "Lo siento, pero ya no lo soporto", escribió Elon Musk en X el 5 de junio de 2025, calificando el plan fiscal como una "abominación repugnante" que podría disparar el déficit. Trump respondió desde Truth Social con una advertencia directa: "La forma más fácil de ahorrar miles de millones en el presupuesto es cancelar los subsidios y contratos de Elon", afirmó el presidente el mismo día. Este intercambio ha avivado especulaciones sobre el impacto en proyectos de SpaceX y la relación con el gobierno.

La famosa lista de Epstein y su eco en la disputa

En medio de esta tormenta, la mención de la "lista de Epstein" ha resurgido, alimentando teorías y debates. Documentos judiciales desclasificados en enero de 2024, relacionados con una demanda de Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell, nombraron a figuras como Bill Clinton y al propio Trump, aunque sin acusaciones directas de conducta indebida. "Jeffrey dijo, 'Great, we’ll call up Trump and we’ll go to' – no recuerdo el nombre del casino, pero – 'we’ll go to the casino'", relató Johanna Sjoberg en una deposición de 2016, refiriéndose a un momento en que Epstein propuso contactar a Trump durante un vuelo. Sin embargo, Sjoberg aclaró que nunca dio un masaje a Trump, y no hay evidencia de su involucramiento en actividades ilícitas.

La ruptura entre Trump y Musk no está directamente ligada a la lista de Epstein, pero su mención en redes y medios ha avivado el fuego. Musk, por su parte, ha evitado referencias directas al tema, enfocándose en su crítica al gobierno: "Sin mí, Trump habría perdido la elección. Qué ingratitud", tuiteó en X el 5 de junio de 2025. Trump, desde Truth Social, insistió en su defensa: "Elon estaba ‘desgastado’, le pedí que se fuera. ¡Simplemente se volvió loco!", dijo en una entrevista. Este enfrentamiento entre dos titanes promete seguir resonando, con la lista de Epstein como un eco persistente en el trasfondo de la controversia.