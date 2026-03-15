Todos a “La Granja VIP”: el reality de convivencia más grande de la televisión peruana

El reality de convivencia “La Granja VIP” llegará a la televisión peruana este lunes 16 de marzo con una ambiciosa propuesta de entretenimiento familiar. El programa reunirá a diversas figuras del espectáculo que deberán convivir durante 13 semanas en una granja, enfrentando distintos retos y roles dentro de la dinámica del reality.

El productor general, Ricky Rodríguez, señaló que se trata de uno de los proyectos más grandes de la televisión nacional. Según explicó, más de 250 personas trabajan en tres turnos ininterrumpidos para llevar todos los detalles del reality a las pantallas, con equipos de producción y tecnología al nivel de los grandes formatos internacionales.

En total serán 16 famosos quienes permanecerán durante 13 semanas en la granja, donde deberán cumplir funciones como granjeros, capataz y peones. Entre los participantes confirmados figuran Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini, Yiddá Eslava, Gabriela Herrera, Celine Aguirre y “La Mackyna”, entre otras personalidades del espectáculo.

ESPERADO ESTRENO

También se suman al reality Miguel Vergara, Pamela López, Christian Martínez, conocido como “Cri Cri”, Pablo Heredia y Samahara Lobatón. El programa será conducido por Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, y el ganador del reality se llevará un premio de 100 mil soles. El estreno está programado para las 8:30 p. m. a través de Panamericana Televisión.