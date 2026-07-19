Celebraciones en las calles de España por la Copa del Mundo: gol en tiempo extra despide a Messi de los mundiales

La conquista del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta en España. Miles de hinchas salieron a las calles de ciudades como Madrid, Barcelona y La Coruña para celebrar el triunfo de La Roja, que derrotó 1-0 a Argentina en la final disputada en Nueva York y levantó la segunda Copa del Mundo de su historia, dieciséis años después de su primer título obtenido en Sudáfrica 2010. La victoria también marcó la despedida de Lionel Messi de las citas mundialistas.

El encuentro se definió en el tiempo suplementario gracias a un gol de Ferran Torres a los 106 minutos. El equipo dirigido por Luis de la Fuente logró imponerse luego de un intenso partido en el que Argentina apostó por resistir los ataques españoles con una destacada actuación del arquero Emiliano “Dibu” Martínez, aunque finalmente no pudo evitar la caída de la Albiceleste.

Tras el pitazo final, las plazas y avenidas españolas se llenaron de banderas, cánticos y caravanas de aficionados que celebraron hasta altas horas de la noche. Las imágenes de la euforia se replicaron en distintas partes del mundo, mientras que el tanto de Ferran Torres también provocó multitudinarios festejos en otros países, entre ellos México, donde cientos de seguidores vibraron con la definición del campeonato.

PERIODISTA PERUANA EN LA CORUÑA

La periodista peruana Ana Trelles, desde La Coruña, mostró el ambiente de celebración que se vivía en las calles, donde cientos de personas se congregaron para festejar el histórico título. Los aficionados aseguraron que continuarán con los homenajes a la selección y esperan la llegada de los campeones para recibirlos con una multitudinaria celebración, mientras el mundo del fútbol también fue testigo de la emotiva despedida de Lionel Messi de las Copas del Mundo.