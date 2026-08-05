Sunat: recaudación tributaria alcanzó los S/ 16,177 millones y creció 20.4% en julio

Los ingresos tributarios del Gobierno Central (descontadas las devoluciones de impuestos) sumaron S/ 16 177 millones en julio. Dicho resultado representa un incremento de 20,4% manteniendo la tendencia sostenida de crecimiento de los últimos 26 meses, lo que refleja tanto el contexto económico, como el impacto de la gestión de riesgo de SUNAT, que prioriza el cumplimiento voluntario, con una estrategia de asistencia, facilitación, prevención y control.

Por su parte, el monto acumulado de la recaudación entre enero y julio fue de S/ 120 609 millones, lo que representa S/ 18 353 millones más respecto del importe obtenido en similar periodo del año 2025 y un crecimiento de 14,0%.

Factores determinantes de la recaudación

El resultado positivo de julio se debe a diversos factores, entre los principales destacan:

El desempeño favorable de la actividad económica durante el mes de junio, con un crecimiento estimado del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,6% y de 6,9% de la Demanda Interna (DI).

A ello se añade la expansión de 30,8% de las importaciones US$ CIF de julio, que influyeron sobre la mayoría de las obligaciones tributarias pagadas en este mes.

Las mayores cotizaciones internacionales de los minerales, especialmente de cobre y oro, que incrementaron los ingresos y las bases imponibles de las empresas vinculadas a su producción, comercio y/o exportación.

Las acciones operativas de la SUNAT orientadas a detectar los incumplimientos tributarios y disminuir las brechas en los procesos de registro, declaración, pago y veracidad.

En contraposición, el principal factor que influyó negativamente en la recaudación de julio fue el menor tipo de cambio, el mismo que retrocedió en 4,4% respecto al mismo mes del año anterior, afectando la base imponible de las importaciones y los ingresos declarados por los exportadores.

Resultados por tributos

Impuesto a la Renta

En julio, se recaudaron S/ 6 451 millones por este concepto, importe que representa un crecimiento de 24,1% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Se registraron incrementos en los pagos a cuenta de Tercera Categoría del Régimen General y del Régimen MYPE Tributario - RMT (32,1%), Regularización del Impuesto a la Renta (46,6%), Primera Categoría (28,0%), Segunda Categoría (35,6%), Sujetos No Domiciliados (11,3%), Quinta Categoría (4,0%) y Cuarta Categoría (3,6%).

Impuesto General a las Ventas (IGV)

La recaudación del IGV alcanzó S/ 9 380 millones en julio, importe que representó un crecimiento de 16,9%.

El IGV Interno recaudó S/ 5 099 millones, obteniendo un crecimiento de 7,4% con relación a julio del 2025. Este resultado fue influenciado por la Demanda Interna (DI) de junio, la misma que se habría incrementado en 6,9%.

El IGV que grava las importaciones recaudó S/ 4 281 millones, cifra que representó un crecimiento de 30,6% en comparación con julio del 2025. Dicho resultado se debe tanto al incremento de las importaciones del mes de julio (30,8%) como a los mayores ingresos obtenidos por el pago correspondiente a las operaciones de importación garantizadas durante meses previos, todo ello a pesar del menor tipo de cambio.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)

La recaudación del ISC alcanzó S/ 932 millones en julio, monto que representó un crecimiento de 5,3% con respecto a lo recaudado en el mismo mes del 2025.

El ISC interno ascendió a S/ 628 millones y creció en 11,3%, que se explica por la mayor recaudación del ISC Otros que recaudó S/ 467 millones (19,8%). En contraste, el ISC Interno que grava los combustibles ascendió a S/ 161 millones, cifra que representa una contracción de 7,7%, debido a la aplicación de mayores créditos y el fraccionamiento de deudas.

El ISC Importaciones ascendió a S/ 304 millones y cayó en 5,1%, tanto por los menores pagos del ISC aplicado a los combustibles importados (-7,4%) como por el rubro de ISC Otros (-0,4%), principalmente por menores importaciones garantizadas de combustible refinado.

Otros Ingresos

La recaudación de este rubro ascendió a S/ 1 563 millones, monto que representó un crecimiento de 2,9%. Este resultado se debe a los mayores pagos de casinos y tragamonedas, juegos y apuestas deportivas a distancia (que se incrementaron en 56,5%), multas (26,8%), Impuesto a las Transacciones Financieras – ITF (10,0%), fraccionamientos (8,7%) y Régimen Único Simplificado (2,1%).

En contraste, se redujeron los montos correspondientes a los ingresos como recaudación ICR (-2,6%) y el ITAN (-2,5%) como consecuencia de los mayores pagos al contado recibidos durante el mes de abril, periodo en que se realiza la declaración anual del impuesto, que reducen las cuotas mensuales a pagar por este concepto durante el resto del año.

Devoluciones

Las devoluciones de impuestos realizadas en julio ascendieron a S/ 2 296 millones, importe que representó una disminución de 2,6%, en comparación con el mismo mes del 2025.

Morosidad acumulada

Detrás de los resultados obtenidos en la recaudación está la gestión de la SUNAT a través de diversas acciones operativas destinadas a detectar los incumplimientos tributarios y disminuir las brechas en los procesos de registro, declaración, pago y veracidad.

Estas acciones fortalecen el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias mediante intervenciones preventivas e inductivas y están dirigidas a la presentación de las declaraciones determinativas como al pago del tributo. Así, en el mes de julio se obtuvo un 97,2% de declaraciones controladas presentadas dentro del plazo establecido y la tasa de morosidad en vencimiento se ubicó en solo 9,0%.

Asimismo, durante julio se dio continuidad a las acciones de control sobre las obligaciones vencidas en el mes de junio, lográndose reducir el porcentaje de omisos de 3,3% a 0,9%, mientras que la tasa acumulada de morosidad (al mes siguiente) es 2,3%.

En materia de recuperación de deuda, las acciones de cobranza aportaron S/ 909 millones. A ello se suman los pagos inducidos obtenidos en las acciones de fiscalización y la inducción para pagos de deuda fraccionada, que en conjunto sumaron más de S/ 315 millones, evidenciando que la recaudación está sostenida por la gestión efectuada por la SUNAT.

Otras acciones que favorecen la recaudación son la asistencia y orientación brindados en los diferentes canales de atención que en el mes de julio impactó en más de 770 mil contribuyentes. En el canal presencial, el tiempo promedio de espera se redujo de 7 a 5 minutos, en tanto, en el canal telefónico la tasa de abandono de llamadas disminuyó de 6.3% a 5.9%.

Por otro lado, las acciones de control concurrente, cuya efectividad fue del 52%, aportaron a la recaudación aduanera. De igual manera, las labores de control posterior permitieron la generación de pagos voluntarios por S/ 265 millones, lo que refleja el impacto de las acciones de verificación y fiscalización en el fortalecimiento del cumplimiento.

Estos resultados ponen de manifiesto la relevancia de los mecanismos de control aduanero para proteger la base tributaria, promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales y garantizar condiciones de competencia leal entre los operadores de comercio exterior.

Principales resultados por tamaño de contribuyente

La recaudación de tributos internos ascendió a S/ 13 728 millones en julio, lo que representa un crecimiento 14,4% y S/ 2 198 millones adicionales respecto de lo obtenido en el mismo periodo del año pasado.

A nivel de Principales Contribuyentes (PRICOS) la recaudación de julio ascendió a S/ 11 107 millones, lo que representa un crecimiento de 19,1%. Por su parte, en el segmento de Medianos y Pequeños Contribuyentes (MEPECOS) la recaudación alcanzó S/ 2 621 millones, registrando una disminución de 2,1%.

Asimismo, la recaudación de tributos aduaneros de julio ascendió a S/ 4 746 millones, con un crecimiento de 25,2% y un incremento de S/ 1 103 millones por encima de lo obtenido el mismos mes el año anterior. Este significativo incremento se explica por el crecimiento de las importaciones (30,8%) y por los mayores pagos a operaciones de importación previamente garantizadas[2], a pesar de la mencionada disminución del tipo de cambio.