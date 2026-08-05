Senamhi advierte frío extremo en la sierra y calor de 34 °C en la costa de Arequipa

Las autoridades recomendaron adoptar medidas preventivas ante el descenso térmico y el aumento de la radiación solar.

Los constantes cambios climáticos siguen azotando a la región Arequipa, en ese sentido el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que se registrarán intensas bajas temperaturas durante las noches, mientras que las máximas diurnas aumentarán considerablemente en gran parte del departamento.

De acuerdo con el organismo, el descenso de la temperatura nocturna se presentará entre el 4 y el 6 de agosto, mientras que el incremento del calor durante el día se extenderá del 5 al 7 de agosto, debido a condiciones atmosféricas propias de la temporada.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) indicó que estos cambios estarán acompañados de ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, escasa nubosidad y una mayor incidencia de radiación solar.

TEMPERATURAS LLEGARÁN HASTA LOS -17°

El Senamhi informó que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 0 °C y -7 °C en localidades ubicadas por encima de los 3,200 metros sobre el nivel del mar, lo que hizo que las autoridades recomendaran evitar la exposición al frío.

Además, en las zonas que superan los 4,000 metros de altitud, los termómetros podrían descender hasta los -17 °C, por lo que se emitió una alerta amarilla para diversos distritos de las provincias de Arequipa, Castilla, Condesuyos, Caylloma y La Unión.

SE ESPERAN TEMPERATURAS DE 34°

En contraste con las bajas temperaturas nocturnas, el Senamhi pronosticó un incremento de la temperatura máxima entre el 5 y el 7 de agosto en la costa y la sierra arequipeña, en donde las provincias de Caravelí, La Unión, Camaná, Condesuyos, Castilla, Caylloma, Arequipa e Islay registrarán valores de hasta 34 °C en la costa y 27 °C en la sierra, favorecidos por la escasa nubosidad y la intensa radiación solar.

Por otro lado, las autoridades pidieron a la población adoptar medidas de prevención tanto por las bajas temperaturas nocturnas como por el incremento del calor durante el día, con el fin de evitar complicaciones en la salud debido a las condiciones climáticas.