Cambian norma de etiquetado nutricional para un mejor entendimiento de los consumidores

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal) aprobó una nueva versión de la Norma Técnica Peruana sobre etiquetado nutricional, con el objetivo de que la información incluida en los alimentos envasados sea más clara, uniforme y sencilla de interpretar para los consumidores.

La medida busca facilitar decisiones de compra informadas, promover hábitos de alimentación saludables y fortalecer la confianza de la población en los datos nutricionales declarados por los fabricantes.

La actualización corresponde a la NTP 209.652:2025 “Alimentos Envasados. Etiquetado Nutricional. 4.ª Edición”, que establece los requisitos que deben cumplir los productos destinados al consumo humano respecto a la información nutricional consignada en sus envases.

Nueva norma para el etiquetado nutricional

El presidente ejecutivo del Inacal, César José Bernabé Pérez, destacó la importancia de que los consumidores dispongan de información comprensible al momento de adquirir un producto.

“Una decisión de compra responsable comienza con una etiqueta clara y comprensible. Esta Norma Técnica Peruana establece criterios para que la información nutricional sea estandarizada, confiable y fácil de interpretar, permitiendo que los consumidores tomen decisiones mejor informadas”, señaló.

Como parte de la campaña “Revisa la etiqueta”, el Inacal promueve la difusión de esta norma para fortalecer una cultura de consumo informado. Según la entidad, la estandarización permitirá comparar con mayor facilidad productos similares mediante información homogénea sobre su composición nutricional.

¿Qué información deberán mostrar los alimentos?

La disposición establece que los alimentos que incluyan declaraciones nutricionales o propiedades saludables deberán consignar información sobre su valor energético, proteínas, carbohidratos, azúcares totales, grasas totales, grasas saturadas y sodio.

También deberán incorporar otros nutrientes cuando corresponda, especialmente si tienen relevancia nutricional.

Además, la etiqueta deberá incluir información sobre vitaminas y minerales cuando existan recomendaciones oficiales relacionadas con su consumo o cuando sean considerados relevantes por la autoridad competente o por las disposiciones del Codex Alimentarius.

Con estos criterios se busca evitar información confusa o datos que puedan generar interpretaciones equivocadas entre los consumidores.

Presentación más clara y datos verificables

La norma dispone que la información nutricional sea presentada en tablas de fácil lectura. Cuando el tamaño del envase no permita utilizar este formato, los datos podrán mostrarse de manera lineal.

Asimismo, los valores nutricionales podrán expresarse por 100 gramos, 100 mililitros, por porción o por envase, con la finalidad de facilitar la comparación entre diferentes productos.

Otro de los cambios incorpora mecanismos para comprobar que la información nutricional declarada en la etiqueta coincida con el contenido real del alimento.

Para ello, se establecen márgenes de tolerancia entre los valores consignados en el envase y los resultados obtenidos mediante análisis técnicos. Esta medida busca ofrecer información más transparente, precisa y confiable.

Revisión periódica y educación al consumidor

La Norma Técnica Peruana contempla que los criterios sobre etiquetado nutricional sean revisados periódicamente, de acuerdo con la evolución de los datos de salud pública relacionados con la alimentación y la nutrición.

El Inacal también impulsará acciones de educación dirigidas a los consumidores para mejorar la comprensión de la información nutricional presente en los envases. La finalidad es que las personas puedan interpretar correctamente los datos de las etiquetas, comparar productos y tomar decisiones de compra con mayor conocimiento. (Con información de Infobae)