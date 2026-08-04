ONP: más de 791 mil pensionistas cobrarán en agosto, conoce el cronograma

Los pagos del régimen 19990 comenzarán el lunes 10 de agosto. Revisa qué día te corresponde cobrar según la primera letra de tu apellido paterno.

Más de 791 mil pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), entidad adscrita al Ministerio Economía y Finanzas, cobrarán su pensión de agosto. De ellos, 716 038 pertenecen al régimen 19990 y empezarán a recibir sus depósitos desde el próximo lunes 10.

¿Qué día podrás cobrar?

Para conocer la fecha recuerda que debes revisar la primera letra de tu apellido paterno:

A – C: lunes 10 de agosto.

D – L: martes 11 de agosto.

M – Q: miércoles 12 de agosto.

R – Z: jueves 13 de agosto.

Una vez depositada la pensión, el dinero permanecerá en tu cuenta bancaria. Por ello, no es necesario acudir al banco el mismo día del pago. Los pensionistas pueden retirar su dinero cuando lo necesiten a través de las agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes autorizados.

Más de 10 mil beneficiarios recibirán su pensión sin salir de casa

En agosto, 10 133 pensionistas del régimen 19990 recibirán su pensión directamente en sus domicilios, a través del servicio de pago a domicilio de la ONP. Los pensionistas que deseen acceder a este servicio gratuito pueden solicitarlo a través de ONPvirtual.pe, ingresando a la opción “Cobro pensión” y luego a “Quiero solicitar pago a domicilio”. Para realizar dicho trámite deben contar con su clave virtual.

¿Y los pensionistas de otros regímenes?

La entidad informó que el viernes 14 de agosto será el turno de 75 386 pensionistas de otros regímenes administrados por la ONP. De ellos, 16 532 pertenecen al Decreto Ley 18846 y 58 854 corresponden a pensiones por encargo.

Si tienes alguna duda sobre el pago de tu pensión, puedes llamar a ONP Te escucha, al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.