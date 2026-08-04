¡Indignación en Cusco! Captan a extranjeros jugando fútbol en complejo arqueológico

Una nueva polémica relacionada con la protección del patrimonio cultural se registró en Cusco, luego de que un grupo de turistas fuera captado jugando fútbol dentro del Parque Arqueológico de Chinchero, ubicado en la provincia de Urubamba.

Según las imágenes difundidas, en donde muestran a los visitantes utilizando una explanada y parte de los andenes del complejo arqueológico para realizar una actividad deportiva no permitida, lo que generó preocupación entre autoridades y ciudadanos.

El hecho ha sido considerado especialmente grave debido a que Chinchero es un recinto intangible que conserva estructuras y terrazas de origen incaico, consideradas parte del patrimonio histórico y cultural del país.

AUTORIDADES EXIGEN INFORME

Tras la difusión del incidente, la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (GERCETUR) del Gobierno Regional del Cusco intervino de oficio y solicitó explicaciones a la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco.

La entidad pidió un informe técnico y operativo para esclarecer cómo los visitantes lograron ingresar con balones y desarrollar un partido de fútbol dentro del complejo sin que el personal encargado del control y vigilancia actuará de manera inmediata y se obviaran los protocolos de seguridad y supervisión.

MULTAS Y SANCIONES PENALES

La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación establece que los recintos arqueológicos están destinados exclusivamente a actividades de conservación, investigación y visitas turísticas autorizadas, prohibiendo cualquier uso recreativo o deportivo.

Por otro lado, las personas involucradas podrían ser sancionadas administrativamente por el Ministerio de Cultura con multas económicas, además de restricciones para ingresar a otros sitios patrimoniales del país.