Cajamarca presentará "La Ruta Turística del Papa León XIV" con cuatro templos vinculados al pontífice

Cajamarca se alista para presentar en la quincena de agosto la "Ruta Turística del Papa León XIV", una iniciativa que busca diversificar la oferta turística de la provincia de Santa Cruz e incluye cuatro atractivos religiosos vinculados con la labor evangelizadora del sumo pontífice.

La ruta principal incluye el Santuario de Litcán, consagrado por el Santo Padre en honor a la Virgen de los Remedios; la parroquia Inmaculada de Santa Cruz; la iglesia San Antonio de Padua en Chancaybaños; y la iglesia San Agustín en Catache. Estos templos fueron visitados por el pontífice durante su labor pastoral en la región.

Antecedentes de visita papal y desarrollo de ruta

Robert Francis Prevost, hoy papa León XIV, desarrolló una intensa labor evangelizadora en la Diócesis de Chiclayo y diversas localidades de Lambayeque entre 2015 y 2023, periodo en el que también visitó la provincia cajamarquina de Santa Cruz.

La titular de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Cajamarca, Neri Huamán Cueva, explicó a la Agencia Andina que la ruta tomó cerca de un año concretarse, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Santa Cruz y la Iglesia Católica.

Rutas complementarias y expectativas

Además de la ruta principal, se han diseñado dos rutas complementarias que incluyen la plaza de Armas de Santa Cruz, el mirador Cotorumi, el museo Royma, las aguas termales de Chancaybaños, la zona arqueológica de Poro Poro y el Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima.