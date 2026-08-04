¡Trujillo tendría metro! Proyecto anunciado por Keiko recorrería toda la ciudad

El proyecto anunciado por el Gobierno buscaría reducir la congestión vehicular y modernizar el transporte público trujillano.

El proyecto del metro anunciado por la presidenta Keiko Fujimori podría desarrollarse sobre el corredor estructurante Este-Oeste del futuro Sistema Integrado de Transporte de Trujillo (SITT), según lo informó el gerente general de Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT), Víctor del Carpio Sedano.

El funcionario explicó que esta alternativa surge debido a que el Corredor Vial de Transporte Urbano Norte–Sur ya se encuentra en ejecución, por lo que el nuevo sistema ferroviario tendría mejores condiciones para implementarse en otro eje estratégico de la ciudad.

La propuesta forma parte de los planes orientados a modernizar el transporte urbano trujillano y de esa forma reducir los problemas de congestión vehicular que afectan a miles de ciudadanos diariamente.

PROYECTO COMPLEMENTARÍA EL METROPOLITANO DE TRUJILLO

Víctor del Carpio indicó que la construcción de un metro no necesariamente reemplazaría otros proyectos de transporte masivo, sino que podría integrarse al Sistema Integrado de Transporte de Trujillo para ampliar la cobertura y eficiencia del servicio.

Asimismo, el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, destacó la importancia de impulsar ambos proyectos de manera complementaria para atender la creciente demanda de movilidad urbana. “La idea es que Trujillo no solo tenga su Metropolitano, sino también su metro”, manifestó.

CUENTA CON FINANCIAMIENTO

El alcalde recordó que el proyecto del Metropolitano de Trujillo ya presenta avances importantes, entre ellos una ley de priorización aprobada por el Congreso de la República, con lo que también se cuenta con el financiamiento internacional y una unidad ejecutora para conducir el desarrollo del expediente técnico y la ejecución de las obras.

Por otro lado, Trujillo podría contar en los próximos años con un sistema de transporte masivo integrado, conformado por corredores de buses de alta capacidad y una línea de metro que contribuiría a mejorar la movilidad y la calidad de vida de la población.