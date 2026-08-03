Comandante de la FAP es intervenido en Chiclayo por presunto uso indebido de un vehículo del Estado

El comandante y el conductor de la unidad fueron trasladados para continuar con las diligencias correspondientes.

Tras utilizar presuntamente un vehículo oficial del Estado para sacudir a una discoteca ubicada en la urbanización Santa Victoria, en la Ciudad de Chiclayo, el comandante FAP del Grupo Aéreo N.° 6, Manuel Rodríguez Barrera, fue detenido por la Policía Nacional.

La intervención fue realizada por agentes del Departamento Desconcentrado contra la Corrupción, quienes verificaron que la unidad vehicular asignada a la institución se encontraba estacionada en los exteriores de una discoteca.

Este hecho ha generado cuestionamientos debido a que el uso de bienes del Estado debe estar estrictamente vinculado al cumplimiento de funciones oficiales y actividades institucionales.

VEHÍCULO OFICIAL AL EXTERIOR DE DISCOTECA

De acuerdo con el acta de intervención, los efectivos policiales identificaron inicialmente al conductor del vehículo, Miguel Cabrejos, quien se encontraba a cargo de la unidad oficial, según las verificaciones correspondientes, los agentes ingresaron al establecimiento y ubicaron al comandante Manuel Rodríguez Barrera compartiendo con un grupo de personas dentro del local.

Asimismo, según la información preliminar, la actividad observada no guardaría relación con funciones propias del servicio ni justificaría el uso del vehículo estatal para dicho desplazamiento.

COMANDANTE AFRONTA INVESTIGACIÓN

Luego de constatar la situación, tanto el comandante como el conductor fueron intervenidos por las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes, poniendo a Rodriguez Barrera en investigación por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso.

Por otro lado, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades del caso y establecer si efectivamente se produjo un uso irregular de la unidad vehicular asignada a la Fuerza Aérea del Perú.