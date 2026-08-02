Santuario de Machu Picchu: tras varias horas de intenso trabajo controlaron incendio forestal

Todos festejan. El incendio forestal registrado el pasado 31 de julio en el Santuario de Machu Picchu, en el Cusco, fue controlado tras varias horas de intensas labores realizadas por brigadas especializadas.

Según el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), las labores de liquidación del voraz incendio se iniciaron la madrugada del 1 de agosto.

ACCIÓN DEL VIENTO

Durante este domingo 2 de agosto, una brigada especializada del Sernanp continuará realizando trabajos de monitoreo para verificar que el fuego haya sido extinguido y prevenir reactivaciones por acción del viento.

El Minam señaló que en las acciones de control también participaron entidades de Defensa Civil, el gobierno local y regional, etc. Hasta el momento, no se conoce la extensión afectada ni las causas del incendio.