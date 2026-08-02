Camión se volcó en una carretera de Huancayo: accidente dejó un muerto y dos heridos graves

Según testigos, de un momento a otro el conductor perdió el control del camión que impactó contra la baranda de seguridad de la vía y terminó volcando en la carretera Las Pampas, provincia de Huancayo, región Junín.

En el accidente murió una madre de familia, y su esposo e hija de 11 años quedaron gravemente heridos. Los tres estaban atrapados al interior de la unidad, cuyos frenos habrían fallado; fueron rescatados después de dos horas.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

La situación era terrible y desesperante; policías y pobladores trataban de mover la unidad para sacar a Elizabeth T. (39). Tras lograrlo, comprobaron que había fallecido debido a los fuertes golpes que tuvo en la cabeza.

Su esposo, Jorge Ch. (36) y su hija Aliz Ch. T. (11) fueron rescatados y trasladados a un nosocomio cercano donde quedaron internados en condición muy delicada. El camión trasladaba material de construcción a una casa.