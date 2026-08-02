Nasca: Empresa Aerodiana emite comunicado tras accidente de su avioneta que dejó 13 muertos

La tragedia registrada en Nasca, región Ica, sin lugar a dudas ha conmocionado al país. La caída, la tarde de ayer, de una aeronave turística, que dejó 13 fallecidas, ha generado que la empresa propietaria de la avioneta se pronuncie.

La empresa Aerodiana emitió un comunicado publicado en sus redes sociales, donde expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que colabora con las autoridades para esclarecer las causas del accidente.

COMPROMISO CON LA SEGURIDAD

"Expresamos nuestro más profundo pesar por el lamentable accidente ocurrido (….) durante una operación de sobrevuelo turístico en la zona de las Líneas de Nasca", indicó en su documento la referida compañía.

Asimismo, en el amplio comunicado destacan que cuenta con 18 años de operaciones en el sector turístico y que, durante todo ese tiempo, ha mantenido un compromiso permanente con la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones.