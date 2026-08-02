Capturan sujeto que mató a policía en Pisco: extranjero integraba banda “Los Malditos de Sinaloa"

Tras un paciente trabajo de inteligencia, la Policía Nacional capturó al venezolano José Rodríguez, de 32 años, quien confesó ser el asesino del agente Carlos Núñez Pérez (30), ocurrido la madrugada del pasado miércoles 29 de julio.

El asesinato ocurrió cerca de la licorería “Punto Callao”, en la avenida Las Américas, en Pisco. El extranjero fue capturado en Lima, en el distrito de Villa El Salvador, tras lo cual confesó ser quien disparó contra el efectivo policial.

MATAR GENTE

Durante la intervención del venezolano, que reconoció integrar la organización criminal “Los Malditos de Sinaloa", se le incautó dos celulares, dos cascos de motocicleta, 250 gramos de marihuana y 18 envoltorios con presunta PBC.

En el intenso interrogatorio, Rodríguez Numas reconoció que ha estado preso en su natal Venezuela, en Colombia y en Ecuador, y que se encuentra en nuestro país recién hace un mes. Señaló también que su labor es "matar gente".