Migraciones realiza operativo de fiscalización en Piura: 78 extranjeros fueron intervenidos

La Superintendencia Nacional de Migraciones realizó un operativo de fiscalización en varios sectores de la región Piura, donde fueron intervenidos 78 extranjeros y se detectó que 29 estaban en situación migratoria irregular.

La intervención, que contó con la participación de la Policía Nacional, tuvo como objetivo verificar la situación migratoria de los ciudadanos foráneos, así como fortalecer las acciones de control en el departamento norteño.

MIGRACIÓN IRREGULAR

Se conoció que las personas intervenidas, 37 eran de nacionalidad venezolana, 39 colombiana y 2 ecuatoriana; fueron sometidas a las verificaciones correspondientes para determinar su situación migratoria en el país.

Como resultado del amplio operativo, los ciudadanos extranjeros que presentaban alguna condición migratoria irregular quedaron sujetos a las acciones que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente, informa Andina.