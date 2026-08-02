Senamhi alerta que calor seguirá en aumento en Costa y Sierra desde hoy hasta el martes 4 de agosto

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el aviso N° 299, con nivel de alerta roja, que pronostica el incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad desde hoy domingo 2 hasta el martes 4 de agosto. El fenómeno afectará a 16 departamentos de la Costa y la Sierra, con valores máximos que alcanzarían los 36 °C.

Para la Costa norte se prevén temperaturas entre 30 °C y 36 °C durante los tres días; en la Costa central, de 24 °C a 30 °C; y en la Costa sur, entre 23 °C y 30 °C. En la Sierra, los registros variarán entre 18 °C y 32 °C en la zona norte, de 14 °C a 28 °C en la central, y entre 13 °C y 29 °C en la sur.

El Senamhi también advirtió sobre escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las tardes.

Departamentos afectados

Los departamentos afectados incluyen Áncash, Arequipa, Ayacucho, Lima (con Callao), Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes.

Indeci brinda recomendaciones

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población aplicarse bloqueador solar, usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta. También sugirió beber abundante líquido, evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y 17:00 horas, mantener ventilación en viviendas y centros de trabajo, y verificar la frescura de pescados, mariscos y carnes para prevenir intoxicaciones.