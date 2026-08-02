Keiko Fujimori sobre accidente aéreo en Nasca: Se evalúa suspensión temporal del aeropuerto

Tras el accidente aéreo registrado esta tarde en la ciudad de Nasca, en la región Ica, que cobró la vida de 13 personas, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, expresó su pesar por lo sucedido y no descartó cerrar temporalmente el aeropuerto de Pisco luego de trágico suceso.

"Lamento profundamente este accidente. Han perdido la vida 12 personas. El ministro de Transportes está realizando la investigación correspondiente, y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido la vida", afirmó.

INVESTIGAN LAS CAUSAS

"Sí, se está evaluando la suspensión temporal del aeropuerto de Pisco, pero no quiero adelantar nada hasta que concluyan las investigaciones sobre el caso y los ministros correspondientes me entreguen sus exhaustivos informes", declaró Fujimori Higuchi a Exitosa.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:55 horas. Una aeronave que realiza sobrevuelos a las Líneas de Nasca se precipitó a tierra; las autoridades investigan las causas. Entre las víctimas se encuentran el piloto, el copiloto y diez turistas, la mayoría de ellos extranjeros.