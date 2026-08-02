Interviene penal El Milagro de Trujillo: buscan bloquear delitos dirigidos desde el presidio

Tratando de contrarrestar las acciones criminales que se ordenan desde el penal El Milagro de Trujillo, en la región La Libertad, la Policía Nacional, junto con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ejecutaron un operativo en el referido presidio.

Intervinieron el pabellón N° 13, donde conviven 130 reos por delitos comunes distribuidos en 12 celdas. El operativo se inició anoche y culminó a las 02:45 de hoy, 1 de agosto, con apego estricto al ordenamiento jurídico y derechos humanos.

PROTEGER A LA POBLACIÓN

Buscaban pistolas, celulares, material de guerra, forados, drogas, insumos, chips, aparatos electrónicos y otros objetos prohibidos por ley, a fin de prevenir y neutralizar probables fugas, motines, toma de rehenes, entre otras acciones delictivas.

Tras la intervención se incautó una calculadora, dos espátulas, un espejo, un cortauñas, tres metros de cable y una radio; las autoridades seguirán con estos operativos para proteger a la población, que en muchos casos recibe amenazas desde el penal.