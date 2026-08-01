Dólar registra ligera variación en la apertura de este sábado 1 de agosto

El tipo de cambio del dólar inició la jornada de este sábado 1 de agosto con una leve variación en el mercado peruano. La cotización de la divisa estadounidense continúa siendo un referente para quienes realizan operaciones de compra, venta o ahorro en moneda extranjera.

Especialistas recomiendan revisar el precio actualizado antes de efectuar cualquier transacción, ya que el valor del dólar puede fluctuar durante el día y generar un impacto en las finanzas de personas y empresas.

En comparación con la jornada del viernes 31 de julio, el tipo de cambio mostró un ligero movimiento. Ese día, el dólar se cotizó en S/ 3,384 para la compra y S/ 3,399 para la venta, reflejando una variación moderada en el mercado cambiario.

El comportamiento de la moneda estadounidense sigue siendo uno de los principales indicadores económicos, debido a su influencia en diversas actividades comerciales y financieras del país.