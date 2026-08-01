Minedu instalará aulas temporales en colegios afectados por sismo en Junín

El Ministerio de Educación (Minedu) inició la implementación de infraestructura educativa temporal para garantizar la continuidad de las clases en las instituciones afectadas por el reciente sismo que golpeó la provincia de Chupaca y otras localidades de la región Junín.

Como parte de la primera respuesta, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) trasladará un primer lote de 20 domos modulares que serán instalados en los colegios con mayores daños, mientras avanzan las labores de reconstrucción.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS

Tras las evaluaciones realizadas por especialistas del Minedu, Pronied, Prevaed, la Dirección Regional de Educación de Junín y las UGEL de Huancayo y Chupaca, el número de instituciones educativas afectadas se incrementó de 20 a 44, luego de las inspecciones técnicas.

La medida fue dispuesta por el ministro de Educación, José Antonio Chang, en cumplimiento de las indicaciones de la presidenta Keiko Fujimori, quien supervisó la zona afectada por el sismo y dispuso acciones para asegurar la continuidad del servicio educativo.