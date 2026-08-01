Decomisan más de 200 cajas con explosivos en el Cusco: material sería utilizado en la minería ilegal

Tras un paciente trabajo de inteligencia, agentes de la Policía Nacional decomisaron en el distrito de Ccapi, provincia de Paruro, región Cusco, 208 cajas con explosivos que habrían tenido por destino la minería ilegal e informal.

La incautación se registró el último 28 de julio en un inmueble de tres pisos ubicado cerca de un centro de salud y viviendas; detuvieron en el lugar a Julio Ch., de 28 años, quien será investigado por el presunto delito de peligro común.

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE

Dicho material habría sido adquirido en la ciudad de Lima e ingresado a esta región de manera clandestina. Trascendió que la mercadería contaría con una factura y guía de remisión; los documentos están siendo verificados.

El detenido señaló que los explosivos serían utilizados para la construcción de un puente, versión que es materia de indagación. Cada caja con explosivos tendría un valor de S/ 8 mil; lo incautado superaría el millón y medio de soles.