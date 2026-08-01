¡Atención! Senamhi advierte que vientos fuertes continuarán hasta el domingo 2 de agosto

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que seguirá el incremento de la velocidad del viento en la costa peruana hasta el próximo domingo 2 de agosto, con velocidades que alcanzarían los 35 kilómetros por hora en la zona de Ica, mientras que en la costa centro se registrarían ráfagas cercanas a los 34 km/h y en el sur del litoral valores alrededor de los 20 km/h.

Dicho fenómeno, detallado en el Aviso Meteorológico N.° 300, que extiende lo señalado en el aviso N.° 297, favorecerá el levantamiento de polvo y arena, así como una notable reducción de la visibilidad horizontal en varias localidades costeras.

El aviso también prevé la presencia de cobertura nubosa con niebla o neblina en sectores cercanos al litoral durante la madrugada y primeras horas de la mañana, así como la ocurrencia de lloviznas aisladas en la noche y madrugada.

Departamentos afectados

Los departamentos bajo alerta son Arequipa, Ica y Lima (incluyendo el Callao), en un nivel de advertencia moderada, lo que indica que podrían presentarse fenómenos meteorológicos peligrosos pero considerados normales para la región.

Recomendaciones

Ante esta situación, el Senamhi recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones climáticas y extremar precauciones si se realizan actividades al aire libre que puedan implicar riesgos ante el mal tiempo. Asimismo, sugirió reforzar techos y ventanas para evitar daños ante eventuales ráfagas de viento.