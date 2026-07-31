Cañete: captura a presuntos integrantes de la organización criminal “Los Gatilleros del Cuto”

Durante un operativo ejecutado por la Región Policial Lima Sur, se capturó a dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Gatilleros del Cuto”. La intervención se desarrolló en el distrito de Quilmaná, provincia de Cañete.

Los detenidos, que opusieron tenaz resistencia a la intervención policial, fueron identificados como J.G.P. de 19 años y E.J.M.A. (23), quienes quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Se les incautó 280 envoltorios con presunta pasta básica de cocaína, 20 bolsas con presunto clorhidrato de cocaína, 14 bolsas con presunta marihuana, una nota con contenido extorsivo, municiones, armas, celulares y una moto.

EXTORSIÓN Y ASALTO

De acuerdo con la información policial, los intervenidos serán investigados por su presunta participación en los delitos de tráfico ilícito de drogas, extorsión, asalto, tenencia ilegal de armas, municiones y organización criminal.

Trascendió que las investigaciones contra los criminales se venían desarrollando desde hace varios meses. Los agentes habrían identificado elementos que vincularían a los investigados con hechos delictivos registrados en Cañete.