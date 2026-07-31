Mujer resulta gravemente herida tras enfrentamiento entre vecinos e invasores en Huancayo

Vecinos denunciaron que un grupo de personas intentó tomar posesión de terrenos en la zona del ex botadero.

Una actividad de reforestación en el sector Agua de las Vírgenes, en el distrito de El Tambo, terminó en un violento enfrentamiento que dejó a una madre de familia con diversas heridas cortantes. El incidente ocurrió al mediodía del miércoles y generó preocupación entre los vecinos de la zona.

La agraviada, identificada como Yerika Pucho C. (36), sufrió cortes en distintas partes del cuerpo y tuvo que ser trasladada de emergencia a una clínica para recibir atención médica. Según la denuncia, la agresión habría sido perpetrada por una mujer que utilizó un cuchillo durante la discusión.

Tras lo ocurrido, la presunta agresora, Victoria Meza T., fue intervenida por la Policía y trasladada a la comisaría de El Tambo, donde se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

VECINOS DENUNCIAN PRESUNTA INVASIÓN DE TERRENOS

De acuerdo con los pobladores que integran la plataforma pasivo ambiental de Agua de las Vírgenes, el enfrentamiento se produjo mientras realizaban labores de reforestación en el ex botadero de residuos sólidos de la zona.

Los vecinos aseguraron que un grupo de aproximadamente diez personas llegó al lugar y protagonizó la agresión. “Estábamos reforestando en la plataforma ambiental, cuando aparecieron unas diez personas para atacarnos. Esas personas pretenden invadir los terrenos”, indicaron.

VIDEO REGISTRÓ LA AGRESIÓN

Testigos del hecho lograron captar en video el momento de la agresión, material que podría servir como evidencia en las investigaciones policiales. Las imágenes registraron el ataque que dejó a Yerika Pucho con heridas en la oreja, el cuello y otras partes del cuerpo.

Los vecinos expresaron su preocupación por los constantes conflictos en la zona y solicitaron la intervención de las autoridades para evitar nuevos enfrentamientos relacionados con posibles invasiones de terrenos.