Pareja de montañista desaparecido en el Huascarán pide al Ejecutivo autorizar ayuda de Chile

Tras la desaparición de tres montañistas en el nevado Huascarán, la pareja de uno de ellos, Alejandro Ugarte, Paola Chiappina, solicitó al Gobierno peruano autorizar el ingreso de equipos de rescate de Chile para reforzar las labores de búsqueda en la región Áncash.

La joven pidió al canciller Carlos Espá y a la presidenta Keiko Fujimori intervenir para agilizar los permisos necesarios y permitir que especialistas extranjeros puedan sumarse al operativo, debido a la complejidad del terreno donde desaparecieron los montañistas.

Según explicó, ya existe disposición de grupos de rescate y montañistas chilenos para trasladarse al Perú y colaborar con las labores, pero aún esperan una autorización oficial por parte del Estado peruano.

MONTAÑISTAS CHILENOS OFRECIERON APOYO

En declaraciones a RPP, Chiappina señaló que tuvo contacto con la Embajada de Chile y con organizaciones de montañismo del vecino país, quienes expresaron su disposición para participar en la búsqueda. “Me comuniqué con la embajada de Chile a ver si nos podían brindar su apoyo y me sorprendió mucho que ellos estaban al tanto de la situación y estaban muy abiertos a apoyarnos. Solo faltaba digamos una autorización formal de parte del Estado peruano. También me escribieron grupos de montañistas de Chile que también, sorprendentemente, estaban recolectando firmas para mandar una carta aquí a Perú diciendo que estaban dispuestos también a ayudar” , manifestó.

Alejandro Ugarte, Artidoro Salas y Freddy Mendoza desaparecieron el pasado 14 de julio en el nevado Huascarán, aparentemente cuando realizaban el descenso de la montaña, según informó la Asociación de Guías de Montaña del Perú.

FAMILIAS MANTIENEN LA ESPERANZA

Pese al tiempo transcurrido desde la desaparición, los familiares de los tres montañistas aseguran que continuarán insistiendo en las labores de rescate y no pierden la esperanza de encontrarlos con vida.

Por otro lado, Chiappina sostuvo que la situación es muy difícil para las familias y pidió mayor respaldo de las autoridades. “Nosotros como familia seguimos buscando firmemente. A pesar de que ya digan que son muchos días, es muy difícil que la gente se pueda poner en nuestro lugar. Por eso nosotros insistimos en que la búsqueda continúe. Es muy frustrante como familia y sí necesitamos más apoyo”, señaló.