Ataque armado en San Martín deja dos muertos y cuatro heridos

El presunto responsable ya habría sido identificado y es buscado por las autoridades.

Dos personas, un civil y un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP), murieron durante un ataque armado registrado en la comunidad nativa de Bajo Naranjillo, ubicada en el distrito de Awajún, provincia de Rioja, región San Martín.

Además, otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas tres agentes de la PNP y un integrante de una comunidad indígena, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió en unos terrenos de cultivo de arroz, donde el presunto atacante habría sostenido una discusión con un agricultor antes de dispararle, causándole la muerte.

Tras recibir la alerta de los pobladores, efectivos policiales acudieron al lugar para intervenir. Sin embargo, el sujeto volvió a abrir fuego contra los agentes, ocasionando la muerte de un policía e hiriendo a otros tres efectivos.

Según la PNP, las víctimas mortales fueron identificadas como Isaías Yankitay Ampam y Denis Bryan Chávez Córdova. El efectivo fallecido fue trasladado inicialmente a la comisaría de Awajún y luego a un establecimiento de salud, donde se confirmó su deceso. Posteriormente, su cuerpo fue llevado a la morgue de Moyobamba.

PRESUNTO RESPONSABLE IDENTIFICADO

La Policía informó que el presunto responsable ya fue identificado y que se mantiene un operativo en la zona para lograr su captura, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque.