Más de 15 mil habitantes en Piura se encuentran en riesgo de inundación

El organismo de control señaló que la Municipalidad de Piura no ejecutó acciones preventivas pese a las alertas emitidas desde enero.

Pese a contar desde inicios de año con información técnica que alertaba sobre el alto riesgo de inundaciones ante la llegada del Fenómeno El Niño, la Contraloría General de la República advirtió que la Municipalidad Provincial de Piura no ejecutó trabajos de limpieza y descolmatación en un tramo crítico del río Piura.

De acuerdo con el Informe N.° 041-2026-OCI/0454-SVC, la zona comprendida entre el sector Ejidos y el Puente Bolognesi presenta un nivel de peligro “Muy Alto” debido a la acumulación de sedimentos y vegetación en el cauce, situación que reduce significativamente la capacidad del río para conducir grandes volúmenes de agua.

La entidad de control señaló que esta situación incrementa la vulnerabilidad de miles de familias y diversas infraestructuras estratégicas ubicadas en las zonas cercanas al afluente.

MÁS DE 15 MIL PERSONAS PODRÍAN SER AFECTADAS

Según el informe, una eventual inundación o desborde del río Piura en este tramo podría impactar directamente a más de 15 mil habitantes del distrito de Piura, además de poner en riesgo alrededor de 10 mil viviendas.

La Contraloría también alertó que el desastre podría afectar instituciones educativas, centros de salud, sistemas de agua potable, saneamiento y electricidad, así como aproximadamente 10 kilómetros de infraestructura vial, además que las instalaciones del Hospital Cayetano Heredia y la Universidad Nacional de Piura quedaron severamente comprometidas.

MUNICIPALIDAD NO REALIZÓ ACCIONES

Los auditores concluyeron que la Municipalidad Provincial de Piura tenía conocimiento de las fichas técnicas elaboradas desde enero de 2026, pero no ejecutó las labores previstas ni adoptó medidas concretas para reducir el peligro antes del inicio de la temporada de lluvias.

Asimismo, se detectó que la comuna no gestionó recursos para financiar las intervenciones necesarias ni elaboró una Ficha Técnica Definitiva, pese a haber transcurrido seis meses desde la recepción de la información proporcionada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).