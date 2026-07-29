Turistas eligen Máncora para disfrutar el feriado largo por Fiestas Patrias

Máncora se consolida como uno de los destinos favoritos durante el feriado largo por Fiestas Patrias. Desde la playa La Punta, decenas de familias y visitantes nacionales y extranjeros disfrutan del buen clima y las actividades turísticas que ofrece el balneario.

De acuerdo con el enlace en vivo de Panamericana Televisión, se estima que la región Piura reciba alrededor de 138 mil turistas, de los cuales entre 20 mil y 25 mil llegarían a Máncora. En las playas se observa una importante afluencia de visitantes que aprovechan estos días de descanso en compañía de familiares y amigos.

José Chávez, turista procedente de Lima, destacó la recuperación de la playa tras los efectos del fuerte oleaje registrado el año pasado y aseguró que recomendaría visitar el balneario. Asimismo, señaló que permanecerá en el destino hasta el jueves junto a su familia.

DEPORTES DE AVENTURA

Además de disfrutar del mar, los visitantes pueden realizar deportes de aventura y recorrer diversos circuitos turísticos que ofrece el distrito, uno de los principales atractivos del norte del país durante esta temporada.