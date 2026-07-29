Criminalística de la PNP exhibe técnicas para esclarecer escenas del crimen en la Gran Parada Militar

La Dirección de Criminalística de la Policía Nacional presentó una demostración de su trabajo durante las actividades previas a la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar. La exhibición recreó una escena de homicidio por arma de fuego para mostrar el procedimiento que siguen los peritos al llegar al lugar de los hechos.

Durante la demostración, los especialistas explicaron que su principal labor consiste en identificar y preservar indicios y evidencias que permitan esclarecer un delito. Para ello emplean herramientas como luces forenses y filtros especiales, capaces de revelar rastros de sangre, huellas, fluidos, fibras y otros elementos que no son visibles a simple vista.

El brigadier Tapia señaló que el incremento de la criminalidad exige que los peritos estén preparados para responder de manera oportuna y contribuir con las investigaciones. Asimismo, destacó que la criminalística es conocida como "la ciencia del pequeño detalle", ya que cualquier evidencia puede resultar determinante para resolver un caso.

AGENTES TERNAS

Por otro lado, los agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional realizaron una demostración de sus técnicas de intervención encubierta, destacando su capacidad para actuar de manera sorpresiva y estratégica frente a posibles delitos. Los efectivos explicaron que su trabajo busca evitar confrontaciones y lograr intervenciones efectivas, aprovechando el factor sorpresa para capturar a personas involucradas en actividades ilícitas.