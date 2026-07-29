Brigada Canina deslumbra antes del Desfile Cívico-Militar

La Brigada Canina participa en los preparativos de la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar, que se realizará este 29 de julio en la avenida Brasil. Los canes serán parte de una exhibición especial en la que demostrarán las habilidades adquiridas durante su entrenamiento.

Entre los ejemplares destaca un golden retriever capaz de realizar la conocida destreza de "rezar", además de otros perros que ejecutarán pruebas de obediencia y agilidad, como saltar vallas, atravesar aros y superar distintos obstáculos.

Asimismo, la brigada cuenta con canes especializados en búsqueda y rescate, entrenados para intervenir en desastres naturales y otras situaciones de emergencia, desempeñando un papel clave en las labores de auxilio.

INTERACCIONES CON EL PÚBLICO

Las autoridades precisaron que algunos perros de exhibición podrán interactuar con el público, mientras que otros no podrán ser acariciados debido a que forman parte de unidades operativas y deben mantener la concentración para cumplir sus funciones.

Rocky y Rubí, los invitados especiales de Fiestas Patrias

Un vecino de San Gabriel, en Villa María del Triunfo, presentó a Rocky y Rubí, sus mascotas de 12 y 2 años, quienes lucieron atuendos representativos de las Fiestas Patrias. Ambos llegaron como parte de la junta vecinal de San Gabriel para acompañar la jornada previa al tradicional desfile, una actividad en la que participan cada año con entusiasmo y orgullo.