La calle no calla

28/07/2026

Perú mantiene más de 1,3 millones de jóvenes “Ninis” por cuarto año consecutivo

Lo altamente es que las mujeres concentran casi dos tercios de esta población total.



En nuestro país se registra más de 1,3 millones de jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan (Ninis), una cifra impulsada por brechas de género y barreras de inserción laboral.

Los llamados "Ninis" son jóvenes que no estudian ni trabajan. Representan a uno de cada cinco jóvenes en el país, sumando más de 1.4 a 1.6 millones de personas, y la mayoría de este grupo son mujeres. Los datos provienen de un informe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima.

Detalles del Estudio

La población afectada representa el 15% del total de jóvenes en el país, lo que equivale aproximadamente a uno de cada siete peruanos en esa edad, siendo una de las causas principales las responsabilidades de cuidado familiar y del hogar que impiden que muchas mujeres accedan a un empleo o continúen sus estudios

Otro factor es el nivel educativo donde cerca del 74% de este grupo cuenta únicamente con educación básica.

Cabe señalar que, las regiones con mayor tasa son Loreto y Tumbes donde se reportan los índices más altos del país en esta condición.


Temas Relacionados: DesempleoEstudiosInseguridadJóvenesNinis

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO