Perú mantiene más de 1,3 millones de jóvenes “Ninis” por cuarto año consecutivo

En nuestro país se registra más de 1,3 millones de jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan (Ninis), una cifra impulsada por brechas de género y barreras de inserción laboral.

Los llamados "Ninis" son jóvenes que no estudian ni trabajan. Representan a uno de cada cinco jóvenes en el país, sumando más de 1.4 a 1.6 millones de personas, y la mayoría de este grupo son mujeres. Los datos provienen de un informe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima.

Detalles del Estudio

La población afectada representa el 15% del total de jóvenes en el país, lo que equivale aproximadamente a uno de cada siete peruanos en esa edad, siendo una de las causas principales las responsabilidades de cuidado familiar y del hogar que impiden que muchas mujeres accedan a un empleo o continúen sus estudios

Otro factor es el nivel educativo donde cerca del 74% de este grupo cuenta únicamente con educación básica.

Cabe señalar que, las regiones con mayor tasa son Loreto y Tumbes donde se reportan los índices más altos del país en esta condición.