Sismo de magnitud 4.6 remeció Pucallpa

El movimiento telúrico se registró en la región Ucayali. El IGP informó que el epicentro se ubicó a 50 kilómetros al suroeste de Pucallpa, a una profundidad de 144 kilómetros.

Un sismo de magnitud 4.6 se registró la tarde de este lunes en la ciudad de Pucallpa, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 5:36 p. m. y fue percibido por la población sin que se reportaran emergencias.

De acuerdo con el IGP, el epicentro se localizó a 50 kilómetros al suroeste de Pucallpa y tuvo una profundidad de 144 kilómetros. Asimismo, el evento fue sentido con una intensidad de grados II y III en la escala de Mercalli, lo que provocó una percepción leve entre los habitantes de la zona.

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que no se han registrado daños personales ni materiales a consecuencia del movimiento sísmico. Las autoridades continúan con el monitoreo de la situación como parte de los protocolos de prevención.

RECOMENDACIÓN A LA POBLACIÓN

Ante este tipo de eventos, el Indeci reiteró la importancia de mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y dirigirse a las zonas seguras previamente identificadas. En caso de no poder evacuar, recomendó ubicarse junto a columnas o muros estructurales hasta que finalice el sismo.