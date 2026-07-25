¡Emergencia prolongada! Gobierno mantiene medidas excepcionales en Pataz y Loreto

El Ejecutivo busca reforzar el control del orden interno mediante la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Con la finalidad de reforzar las acciones de seguridad frente a la criminalidad organizada, la minería ilegal y otras amenazas que azotan estas zonas del país, el Gobierno oficializó la prórroga del estado de emergencia en la provincia de Pataz, en La Libertad, y en diversas provincias y distritos de Loreto.

La ampliación que entrará en vigencia desde el próximo 4 de agosto teniendo una duración de 60 días calendario. Asimismo, la medida fue publicada este sábado 25 de julio en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano mediante los Decretos Supremos N.° 113-2026-PCM y N.° 114-2026-PCM.

Según el Ejecutivo, la decisión busca fortalecer el control del orden interno y garantizar mejores condiciones de seguridad para la población en territorios considerados de alto riesgo.

PATAZ MANTENDRÁ TOQUE DE QUEDA Y CONTROL MILITAR

En el caso de la provincia de Pataz, en la región La Libertad, la prórroga responde a la necesidad de continuar enfrentando a organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal y otros delitos violentos que operan en la zona.

Como parte de las medidas extraordinarias, se mantendrá la inmovilización social obligatoria desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, además del control del orden interno a cargo de las Fuerzas Armadas con apoyo de la Policía Nacional del Perú y de esa forma buscar neutralizar las actividades ilícitas que siguen poniendo en riesgo a la población.

EMERGENCIA EN LORETO

Por otro lado, el Decreto Supremo N.° 114-2026-PCM, también se prorrogó el estado de emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla, así como en los distritos de Torres Causana y Napo, ubicados en la región Loreto.

La medida tiene como finalidad enfrentar el accionar de grupos hostiles, combatir amenazas vinculadas a actividades ilícitas y fortalecer el control migratorio y fronterizo en esta zona estratégica del país.