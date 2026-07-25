¡Alerta en Chincha! Cuatro colegios podrían quedarse sin agua ni alcantarillado

La exclusión de los colegios podría afectar a cientos de estudiantes que dependen de estos servicios básicos para sus actividades diarias.

A pesar de la ejecución de importante obra regional a favor de mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado a beneficio de miles de familias, cuatro instituciones educativas de la zona alta de Chincha podrían quedarse sin acceso a ese servicio.

Asimismo, los directores de los planteles afectados denuncian que, hasta el momento, no han sido incluidos en las instalaciones previstas por la empresa constructora, afectando a las instituciones N.° 22851, N.° 701, N.° 710 y Alfa y Omega, ubicadas en asentamientos humanos como Señor de los Milagros y 15 de Agosto.

Aunque las obras se encuentran próximas a culminar, los responsables de los centros educativos aseguran que no han recibido una respuesta clara sobre su exclusión del proyecto que ha preocupado a la comunidad educativa.

PRESENTARON DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

El director de la institución educativa N.° 22851, Félix Astorayme, indicó que tras el inicio de la obra entregó toda la documentación solicitada por la empresa ejecutora y recibió el compromiso de que las instalaciones se realizarían posteriormente. “En un primer momento nos dijeron que esperemos, que iban primero a instalar a todas las casas y después iban a venir por las instituciones”, señaló.

Sin embargo, asegura que hasta la fecha solo se realizaron algunas marcaciones en el terreno y no se ejecutaron trabajos para la conexión de agua y desagüe dentro del colegio.

PIDEN INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES

La directora de la institución educativa N.° 710, Lizbeth Veliz Deza, manifestó que su plantel atraviesa la misma situación y que, junto con otros directivos, acudió a la empresa constructora para solicitar explicaciones formales en donde les indicaron que los colegios no habrían sido considerados durante el proceso de empadronamiento.

Por otro lado, los directores hicieron un llamado a las autoridades regionales y locales para que intervengan y garanticen que todas las instituciones educativas beneficiadas por la obra puedan acceder a los servicios básicos y no perjudicar la calidad de servicios a los estudiantes.