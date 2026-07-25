Gemelas nacidas el 28 de julio celebran su segundo cumpleaños con apoyo del programa Cuna Más

En la comunidad de Chocas Alto, en Carabayllo, las gemelas Ruth y Rubí celebran este 28 de julio sus 24 meses de vida. Nacieron el mismo día que la independencia del Perú, en 2024, y su madre Rosa Sante Luc recuerda con emoción esa fecha.

"Me sentí feliz de que mis hijas nacieran un día tan especial", señaló. A los tres meses, su hogar fue incorporado al Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) de Cuna Más. La facilitadora Milagros Quispe visita semanalmente a la familia y les enseña prácticas de alimentación y estimulación temprana.

Rosa aprendió a preparar sangrecita, bazo e hígado de pollo para prevenir la anemia, y también a fortalecer el lenguaje y el vínculo afectivo con sus hijas. "Cuna Más me ha enseñado a entender a los niños cuando necesitan algo", afirma la madre de cinco hijos.

Comparten buenas prácticas

El programa del Midis funciona con la participación de facilitadoras voluntarias que comparten buenas prácticas de crianza respetando la cultura local. Milagros Quispe, del comité Niños del Milenio, destaca que brindan el servicio "con energía, amabilidad y mucho amor por los niños". La familia de Rosa y su esposo Héctor se sostiene con el cultivo de fresas.

Programa Cuna Más

Las gemelas Ruth y Rubí son parte de los más de 340 mil niños y familias usuarias de Cuna Más en las zonas más vulnerables del país. Rosa sueña con que sus hijas, a las que llama "patrióticas", puedan algún día hacer algo importante por el Perú.