Incendio forestal consume más de 10 hectáreas de humedales en Áncash

Un incendio forestal en los humedales de Villa María, en Nuevo Chimbote, en Áncash, ha consumido más de 10 hectáreas de vegetación, informó el COER. El siniestro comenzó en el pueblo joven Tres de Octubre y avanzó rápidamente por totorales, pastizales y arbustos secos. No se han reportado víctimas.

Bomberos, personal municipal, Serenazgo, PNP y especialistas en Gestión de Riesgos participan en el control del fuego. Luis Ventura Vásquez, subgerente de Defensa Civil, indicó que se movilizaron cisternas y maquinaria para evitar que las llamas llegaran a una empresa distribuidora de gas cercana.

Dificultades y más incendios registrados

Las tareas de extinción se dificultan por el terreno pantanoso, la vegetación abundante y el limitado acceso para los vehículos de emergencia. El COER Áncash señaló que este es uno de los incendios más extensos en la costa ancashina en la temporada.

En lo que va del año, la región ha registrado más de 30 incendios forestales que han destruido 340 hectáreas. Las autoridades continúan las labores de control y monitoreo ante las condiciones climáticas adversas.