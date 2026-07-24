Al descubierto: Menores viajan sin control en buses interprovinciales

En exclusiva un informe de La Calle No Calla, pone al descubierto una práctica que pone en peligro la integridad y la salud de muchos menores de edad, lo viajes de niños sin control en buses interprovinciales.

Como se sabe, el viaje de menores de edad sin control ni la debida autorización en buses interprovinciales expone a la niñez a graves riesgos como la trata de personas.

Ante esta situación entidades como la Sutran y el Ministerio Público realizan operativos de fiscalización en vías y terminales terrestres para frenar esta situación.

Peligros graves

Los menores sin supervisión son vulnerables a redes de trata de personas, explotación laboral o sexual. Todo menor debe portar su DNI original o partida de nacimiento y, en caso de viajar solo o con un tercero, contar con la autorización notarial o de los padres firmada según la ley.

Por su parte los operadores de transporte tienen prohibido vender pasajes o permitir el embarque de menores sin verificar los permisos exigidos por las leyes.

Cabe indicar que, si eres testigo de un hecho como este puedes reportarlo mediante la herramienta oficial de la SUTRAN o Línea telefónica gratuita al número 0800-12345 para llamadas de red fija o al 200-4555 para teléfonos celulares.