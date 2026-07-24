Biblioteca Escolar Digital del Minedu ofrece recursos educativos a 5 millones de estudiantes

El Ministerio de Educación (Minedu) puso a disposición de estudiantes y docentes de todo el país la Biblioteca Escolar Digital, una plataforma institucional diseñada para ampliar el acceso a recursos educativos de calidad y fortalecer los aprendizajes.

La herramienta, disponible en el enlace https://bibliotecaescolar.minedu.gob.pe, beneficiará a cerca de 5 millones de estudiantes y a más de 396 mil maestros de Educación Básica Regular y, de manera indirecta, a las familias y a la comunidad educativa.

En su etapa inicial, la Biblioteca Escolar Digital ofrece un catálogo de 426 materiales seleccionados por las direcciones pedagógicas del Minedu y alineados con el Currículo Nacional de la Educación Básica.

Los usuarios podrán acceder a textos digitales, audiolibros, revistas, videos, pódcast y otros recursos educativos elaborados por el sector, sin restricciones de préstamo. El ministro de Educación, Jorge Marticorena, señaló que la Biblioteca Escolar Digital estará disponible para estudiantes y docentes en cualquier momento y desde cualquier lugar del país.

“El Estado peruano pone al servicio de la comunidad educativa una biblioteca que no tiene paredes y que no conoce distancias. El Perú necesita ciudadanos que lean, comprendan, investiguen, innoven y construyan soluciones para los desafíos de nuestro tiempo”, afirmó luego de la ceremonia de presentación de la biblioteca, que también contó con la participación de la viceministra de Gestión Institucional, Rut Huamán Coronel.

La implementación de esta plataforma, realizada en colaboración con la Biblioteca Nacional del Perú, responde a la necesidad de reducir las brechas de acceso a bibliotecas escolares, evidenciadas por el Censo Educativo 2024, así como de contribuir a mejorar los niveles de comprensión lectora reportados en la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje 2023-2024.