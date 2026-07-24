Tacna: retirarán seis aisladores del hospital para evaluar el estado de la infraestructura

El estudio permitirá conocer las condiciones reales de la obra paralizada y definir si la infraestructura puede ser aprovechada.

El Gobierno Regional de Tacna informó que continúa el proceso de licitación para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra del hospital Hipólito Unanue, documento que permitirá determinar el estado real de la infraestructura y definir las acciones necesarias para culminar el proyecto paralizado desde el 2020.

El gerente general regional, Jaime Carpio Camacho, señaló que recientemente se integraron las bases del proceso tras atender observaciones y consultas formuladas por empresas interesadas en participar de la convocatoria.

La elaboración de este estudio, valorizado en aproximadamente 10 millones de soles, será clave para establecer si la infraestructura existente puede ser aprovechada o si será necesario adoptar medidas más drásticas respecto al edificio construido.

BUENA PRO PODRÍA OTORGARSE EN AGOSTO

Según el cronograma vigente, la adjudicación del proceso está prevista para el próximo 7 de agosto, aunque aclaró que la fecha podría modificarse en función de nuevas consultas u observaciones que se presenten durante el procedimiento. “De acuerdo al cronograma el 7 de agosto debería otorgarse la buena pro, la pongo en condicional porque estos cronogramas suelen prorrogarse en función de la actividad, las consultas y observaciones”, explicó Carpio.

El funcionario añadió que las áreas de logística y usuaria trabajaron de manera conjunta para responder los requerimientos planteados por los posibles postores y evitar mayores retrasos en el proceso.

POSIBLE DEMOLICIÓN DE EDIFICIO

Por otro lado, uno de los principales objetivos del expediente técnico será determinar las condiciones estructurales del edificio de siete plantas construido hasta el año 2020 que ante un escenario complicado se realizaría la demolición que tendría un costo de 200 millones de soles.

Asimismo, según Carpio, el primer entregable consistirá en un diagnóstico especializado que incluirá el retiro y análisis de seis aisladores sísmicos instalados en la infraestructura. “El primer entregable es un diagnóstico para lo cual se retirarán seis aisladores y nos dirán qué tipo de aisladores son y qué tipo de alcance tendrá la obra”, indicó.