Nuevo sismo de magnitud 3.5 remeció Chupaca este jueves

El movimiento telúrico se registró con una profundidad de 12 kilómetros. El IGP informó que se trata de una nueva réplica del sismo de magnitud 5.1 que dejó cinco fallecidos en la región.

Un nuevo sismo de magnitud 3.5 se registró la tarde de este jueves en la provincia de Chupaca, región Junín, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 4:51 p. m. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 16 kilómetros al sur del distrito de Chupaca, con una profundidad de 12 kilómetros.

De acuerdo con el IGP, el temblor alcanzó una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli, por lo que fue percibido por parte de la población, aunque sin reportes inmediatos de daños personales o materiales. El evento forma parte de la secuencia de réplicas que se vienen registrando tras el fuerte sismo ocurrido el último fin de semana en la región.

Las autoridades recordaron que este nuevo movimiento sísmico se produce luego del terremoto de magnitud 5.1 registrado la noche del sábado, el cual dejó cinco personas fallecidas, decenas de heridos y una gran cantidad de viviendas e infraestructura afectadas en diversas localidades de Junín.

LLAMADO A LA POBLACIÓN

Ante la continuidad de las réplicas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a mantener la calma y tener preparada una mochila de emergencia. Asimismo, recomendó identificar las zonas seguras dentro de las viviendas, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer durante un sismo, y seguir las indicaciones de las autoridades para reducir riesgos.