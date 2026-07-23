Impulsan granos andinos como estrategia para reducir la anemia en Ayacucho

La anemia continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública en Ayacucho, que viene azotando especialmente a los niños y poblaciones vulnerables. Ante esta situación, especialistas y jóvenes universitarios han promovido el uso de productos originarios para una mejor alimentación y prevención.

Según información de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, la lucha contra la anemia requiere no solo reforzar los controles médicos, sino también fomentar una alimentación saludable basada en alimentos ricos en hierro, proteínas y otros nutrientes esenciales.

Los proyectos desarrollados por estudiantes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga buscan promover la mejora de hábitos alimenticios y transformar productos tradicionales andinos en alimentos más atractivos para niños y familias.

GRANOS ANDINOS DESTACAN POR SU ALTO VALOR NUTRICIONAL

La especialista Marianela Pérez Vargas destacó la importancia de alimentos como la quinua, kiwicha, tarwi y cuy, productos ampliamente cultivados y consumidos en Ayacucho, que poseen un importante aporte nutricional para prevenir la anemia.

La experta señaló que estos alimentos pueden incorporarse en distintas preparaciones y convertirse en aliados fundamentales para mejorar la alimentación tanto de niños como de adultos.

UNIVERSITARIO CREAN NÉCTAR

Entre las iniciativas más destacadas figura la elaboración de un néctar de mashua negra, desarrollado por estudiantes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga con el objetivo de revalorar este cultivo ancestral y ofrecer una alternativa de fácil consumo para la población.

Por otro lado, otro proyecto innovador consiste en la producción de gomitas elaboradas a base de carne de cuy, alimento reconocido por su alto contenido de proteínas y nutrientes. Los estudiantes explicaron que la propuesta nació al identificar que muchos niños rechazan consumir cuy en su presentación tradicional.