Declaran estado de emergencia en dos distritos de Junín tras sismo de magnitud 5.1

La normativa establece que las entidades públicas y privadas trabajarán de manera conjunta con el Gobierno Regional para atender a la población afectada.

El último fin de semana se registró un sismo de magnitud 5.1 en Junín, que dejó graves daños en diferentes zonas de la región, además de al menos cinco personas fallecidas y decenas de damnificados. Ante esta situación, el Gobierno declaró el estado de emergencia en dos distritos.

Mediante el Decreto Supremo N.° 106-2026-PCM, el Ejecutivo brindó mayores detalles sobre la medida, que comprende los distritos de Chongos Bajo y San Juan de Iscos, en la provincia de Chupaca, así como Chupuro, Viques y Huacrapuquio, en la provincia de Huancayo.

ACCIONES CONJUNTAS CON EL GOBIERNO REGIONAL

Debido a los daños ocasionados por el movimiento sísmico, el Gobierno Regional de Junín trabajará de manera coordinada con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), diversos ministerios y entidades públicas y privadas para ejecutar las acciones necesarias y brindar apoyo a la población afectada.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas, estantes y otros objetos que puedan desprenderse o caer.

Asimismo, aconseja evacuar de manera ordenada hacia las zonas seguras previamente identificadas. En caso de no poder salir del inmueble, es importante ubicarse cerca de columnas o muros estructurales y contar con una mochila de emergencia equipada con artículos de primera necesidad.