¡Brutal agresión en Arequipa! Hombre termina muerto tras ataque de presuntos integrantes de la FAP

Pese a la gravedad de los hechos, los implicados continúan en libertad mientras avanzan las diligencias del Ministerio Público.

Un hombre fue víctima de una violenta agresión por parte de dos presuntos integrantes de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), quienes lo golpearon brutalmente hasta dejarlo con graves lesiones en el rostro. La denuncia fue presentada en la comisaría de Yanahuara en Arequipa, donde las autoridades vienen investigando el caso.

Este hecho ocurrió precisamente el día en que se conmemora el Día de las Fuerzas Armadas del Perú. Los presuntos agresores fueron identificados como Daniel Alva Martins Chávez (29) y Emilio Osvaldo Gutiérrez Rojas (27).

SE ENCUENTRAN EN LIBERTAD

Asimismo, según el relato de la víctima, los agresores se identificaron como integrantes de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Un aspecto que ha generado preocupación es que ambos continúan en libertad mientras son investigados por el presunto delito de peligro común.

Por otro lado, el caso ya fue trasladado al Ministerio Público, donde se espera que se adopten las acciones correspondientes y que los responsables reciban las sanciones que determine la ley.