Reniec realizará nueva jornada gratuita de DNI para damnificados por sismo en Junín

Las familias afectadas por el sismo de magnitud 5.1 registrado el pasado sábado 18 de julio en Junín podrán acceder gratuitamente a diversos trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI), como parte de una campaña de apoyo impulsada por el Reniec.

La primera jornada se realizó el lunes 20 de julio en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, una de las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico.

SEGUNDA JORNADA DE ATENCIÓN

Como parte de la continuidad de esta campaña, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil anunció una segunda jornada de atención para los próximos 30 y 31 de julio.

Durante esas fechas, el personal del Reniec se trasladará a los distritos de Chongos Bajo y Chupuro para atender a los ciudadanos damnificados que necesiten realizar trámites gratuitos relacionados con su DNI.